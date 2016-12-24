Наталья Гурьева из Мордовии победила на Первенстве мира по рукопашному бою

В столице Киргизии 27-30 апреля разыгрывались комплекты наград Первенства мира по рукопашному бою среди юношей и девушек от 14 до 17 лет. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов.

Наталья Гурьева из Мордовии выступала на Первенстве среди девушек 14-15 лет в весовой категории до 53 кг и завоевала чемпионский титул.

Глава Мордовии Артём Здунов отметил большое достижение мордовской спортсменки и ее тренера.

«Наша юная Наталья Гурьева стала чемпионкой Первенства мира по рукопашному бою. Тренирует её отец - наш земляк Геннадий Викторович Гурьев, профессионал своего дела - признан лучшим судьёй турнира. Настоящая династия силы и духа. Гордимся и от души поздравляем!»