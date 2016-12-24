Проект «ПОБЕДИТЕЛИ» — живые легенды Великой Победы

В знаменательный год 80-летия Победы создан цикл уникальных интервью ветеранов Великой Отечественной войны – настоящих живых легенд, каждый из которых внес свой бесценный вклад в общую Победу.

В рамках встреч ветеранов с известными артистами, телеведущими, военными корреспондентами, затрагиваются не только различные моменты истории Великой Отечественной войны и личной судьбы, но и особенности, свойственные поколению победителей – высокие морально-нравственные

и духовные идеалы, а также способность оставаться в активной физической

и интеллектуальной форме, несмотря на различные вызовы и преклонный возраст. На сегодняшний день средний возраст ветеранов, принимающих участие в съемках, составляет 100 лет.

Главными героями первого цикла интервью стали Кирилл Семенов, Иван Лыткин, Рахиль Владимирова, Нина Бортник, Николай Имчук, Николай Борисов, Анатолий Медведь, Свет Турунов, Тамара Грачева, Нина Демешева, Иван Мартынушкин, Николай Степанов.

Участники встреч, среди которых – военкор Алексей Ивлиев,

актеры Игорь Петренко, Михаил Пореченков, Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин, Екатерина Гусева, Полина Агуреева, Сергей Маховиков, Дмитрий Певцов, музыкант Александр Степанов, телеведущие Екатерина Шугаева и Евгений Маргулис, остались под впечатлением от участия в памятных беседах с героями и признаются, что запомнят эти ценные моменты на всю жизнь.

Съемки проекта проходят в пространствах и обновленных экспозициях отечественных музеев как в Москве, так и в регионах страны. В рамках работы с историческими фотографиями применяются технологии нейросетей – реализовывается эффект ожившего фото. В музыкальном оформлении серий принял участие талантливый российский пианист Олег Аккуратов, исполнив мелодии Великой Отечественной войны в аутентичной стилистике.

Проект направлен на сохранение исторической памяти и передачу ценного опыта общения с живыми участниками исторических событий новым поколениям. Производство интервью поддержано Президентским фондом культурных инициатив, а также Национальным Центром исторической памяти при Президенте Российской Федерации.

Все материалы проекта «ПОБЕДИТЕЛИ» будут представлены

на ресурсах проекта https://vk.com/pobediteli_1945, https://t.me/projectwinners переданы в Музей Победы, размещены на портале историяотпервоголица.рф а также другие российские исторические музеи для трансляции

и использования в просветительской работе. В ближайшее время планируется съемка второго цикла интервью, их показ будет приурочен Дням воинской славы России и памятным датам.