Артём Здунов встретился с заместителем Председателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко

29 апреля в Доме Республики состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и заместителя начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместителя Председателя Российского военно-исторического общества Николая Овсиенко. Обсуждалось сотрудничество региона и РВИО по созданию мемориального комплекса «Сурский рубеж» в Большеберезниковском районе и реализация новых совместных проектов.



Напомним, что в память о трудовом подвиге жителей Мордовии в 1941-1942 годах при строительстве 80-километровой линии оборонительных укреплений по реке Сура Российским военно-историческим обществом и региональным Правительством в Больших Березниках создан мемориальный комплекс «Сурский рубеж».



Николай Овсиенко передал руководителю республики и его команде благодарность от председателя РВИО Владимира Мединского за реализацию этого важного для сохранения исторической памяти проекта: «Мы пришли к наилучшему варианту по размещению мемориала - он нашел свое место там, где много людей. Чтобы жители и гости района и республики узнавали историю своего края, историю подвига своих предков. Это та память, которую мы не можем позволить себе утратить».



Заместитель Председателя Российского военно-исторического общества отметил, что региональное отделение РВИО - одно из лучших в стране. Сейчас уже более 50 губернаторов возглавляют попечительские советы общества в субъектах, в том числе и Глава Мордовии. «Вы, Артём Алексеевич, и республика - наш золотой фонд. Именно такой подход позволяет решать задачи, которые ставит перед нами Президент страны, по изучению и сохранению истории страны», - сказал он.



Артём Здунов отметил, что республика и РВИО совместно воплотили в жизнь уже не один важный проект - в Большеберезниковском, Торбеевском и Темниковском районах, в Саранске.

«Открытие мемориала - событие идеологически важное! Он создан для людей! Важно чтобы здесь бывала наша молодежь, школьники. Уверен, совместно с обществом у нас впереди еще много важных исторических проектов!» - подчеркнул руководитель республики.



В ходе встречи речь шла о включении мемориала в туристические маршруты, о новых форматах работы с молодежью по изучению исторических событий.