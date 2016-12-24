Артём Здунов обсудил с мэром Саранска Владимиром Быковым вопросы городского благоустройства

Глава Мордовии Артём Здунов 28 апреля провел рабочую встречу с мэром Саранска Владимиром Быковым. Обсуждались вопросы благоустройства города, в том числе в рамках подготовки к Празднику Весны и Труда и 9 Мая.

На площади Победы близятся к завершению работы по обновлению мемориального комплекса. Осталось установить памятник героям специальной военной операции и провести благоустройство газонов, высадить цветы. Как отметил глава городского округа, работа идет в соответствии с установленным графиком. В настоящее время выполнены работы по устройству фундамента под памятник, изготовлен монолитный железобетонный постамент.

Также Владимир Быков доложил о ходе работ по благоустройству площади Тысячелетия в Саранске. Горожане очень ждут обновления этой общественной территории. В настоящее время завершается демонтаж старого плиточного покрытия. Строительному лому тоже нашлось применение - его используют для усиления грунтовых и временных дорог, на отсыпке участков плохого качества.

Во встрече принял участие и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев.