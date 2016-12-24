Артём Здунов провел рабочую встречу с директором МФЦ в РМ Ольгой Кшняйкиной

Глава Мордовии Артём Здунов 28 апреля провел рабочую встречу с директором МФЦ в РМ Ольгой Кшняйкиной. Обсуждались вопросы деятельности ведомства и повышения доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг.



Сейчас в МФЦ Республики Мордовия организовано представление 185 видов услуг. Постоянно ведется работа по сокращению времени ожидания, увеличению скорости оказания услуг, внедрению системы оплаты госпошлин на площадке МФЦ. Только в прошлом году было организовано предоставление 10 новых услуг и сервисов. В юго-западной части Саранска открылся новый офис МФЦ, расположенный в торговом комплексе «Макс». Удаленные рабочие места были созданы в филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Республике Мордовия и на площадке отделения «Семейный МФЦ».



На базе микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия» функционирует отдельное окно МФЦ по приему и выдаче документов для предоставления услуг, необходимых для открытия и развития бизнеса. Как результат - по итогам трех кварталов 2024 года ГАУ Республики Мордовия «МФЦ» вошло в группу высокого уровня эффективности деятельности.



Глава Мордовии отметил важность работы по предоставлению услуг для участников СВО и их семей. Как рассказала Ольга Кшняйкина, поэтапное внедрение нового сервиса на основании единого комплексного запроса позволит участникам спецоперации и членам их семей получать все полагающиеся им льготы при однократном обращении в МФЦ.