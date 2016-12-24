Поздравление Главы Мордовии с Днём работника скорой медицинской помощи

Уважаемые работники скорой медицинской помощи! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!



Вы - настоящие герои, которые всегда на передовой в борьбе за жизнь человека. Это непростой труд, он требует высокой квалификации, стойкости, самоотдачи и сострадания к пациентам.



Мы продолжим работать над повышением доступности первой помощи - обновлять парк специализированной техники, привлекать молодых специалистов в профессию, обеспечивать работу санитарной авиации. Сделаем все возможное, чтобы создать комфортные условия для вашей работы.



Спасибо за чуткость и преданность делу! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!







Глава Республики Мордовия А. Здунов