Поздравление Главы Мордовии с Днём работника скорой медицинской помощи

Инновационный проект
В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
Уважаемые работники скорой медицинской помощи! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы - настоящие герои, которые всегда на передовой в борьбе за жизнь человека. Это непростой труд, он требует высокой квалификации, стойкости, самоотдачи и сострадания к пациентам.
Мы продолжим работать над повышением доступности первой помощи - обновлять парк специализированной техники, привлекать молодых специалистов в профессию, обеспечивать работу санитарной авиации. Сделаем все возможное, чтобы создать комфортные условия для вашей работы.
Спасибо за чуткость и преданность делу! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
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