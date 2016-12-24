Жителей Мордовии приглашают на «Библионочь»

Инновационный проект
В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
26 апреля в очередной раз пройдет Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь – 2025». Тематика акции тесно связана с проведением Года защитника Отечества и 80-летия Великой Победы и проходит под девизом «Свои герои».
Для посетителей в библиотечных учреждениях подготовили разнообразную программу - интерактивные игры, концерты, спектакли, мастер-классы, выставки, кино- и анимационные показы, литературные конкурсы, фотозоны и многое другое.
Подробнее - в афише.
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В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
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