Жителей Мордовии приглашают на «Библионочь»

26 апреля в очередной раз пройдет Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь – 2025». Тематика акции тесно связана с проведением Года защитника Отечества и 80-летия Великой Победы и проходит под девизом «Свои герои».

Для посетителей в библиотечных учреждениях подготовили разнообразную программу - интерактивные игры, концерты, спектакли, мастер-классы, выставки, кино- и анимационные показы, литературные конкурсы, фотозоны и многое другое.

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