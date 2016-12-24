Саранск примет матчи PARI Чемпионата России по регби

В этом году Саранску предстоит принимать матчи PARI Чемпионата России по регби. Стадион «Мордовия Арена» на время станет домашним стадионом для пензенского регбийного клуба «Локомотив», пока его поле находится на реконструкции.

В субботу, 3 мая, «Локомотив-Пенза» проведет на стадионе свой первый матч в рамках PARI Чемпионата России. Бронзовый призер предыдущего сезона встретится с новокузнецким «Металлургом».

Начало игры в 15:00. Зрителей на стадион будут пускать с 14:00.

Дети до 7 лет – бесплатно в сопровождении родителей (без предоставления места). Пенсионеры и участники СВО (при предъявлении соответствующих документов) получают скидку 50% на билеты в кассе стадиона «Мордовия Арена».

Билеты уже сейчас доступны на сайте BILETON.ru.