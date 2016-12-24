Саранск примет матчи PARI Чемпионата России по регби

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В этом году Саранску предстоит принимать матчи PARI Чемпионата России по регби. Стадион «Мордовия Арена» на время станет домашним стадионом для пензенского регбийного клуба «Локомотив», пока его поле находится на реконструкции.
В субботу, 3 мая, «Локомотив-Пенза» проведет на стадионе свой первый матч в рамках PARI Чемпионата России. Бронзовый призер предыдущего сезона встретится с новокузнецким «Металлургом».
Начало игры в 15:00. Зрителей на стадион будут пускать с 14:00.
Дети до 7 лет – бесплатно в сопровождении родителей (без предоставления места). Пенсионеры и участники СВО (при предъявлении соответствующих документов) получают скидку 50% на билеты в кассе стадиона «Мордовия Арена».
Билеты уже сейчас доступны на сайте BILETON.ru.
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Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
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