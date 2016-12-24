В Музее Эрьзи откроется выставка «Цветы России»

24 апреля в Выставочном зале Музея Эрьзи (Советская, 29) откроется экспозиция «Цветы России». В ее состав вошли более 60 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, созданные в рамках академического пленэра «Синтез искусств в дизайне».

В ходе пленэра ведущие художники из разных регионов России открыли для себя самобытную Мордовию. Они побывали в поселке Кадошкино на одном из крупнейших в России тепличных комплексов по выращиванию роз, полюбовались живописными видами озера Инерка, познакомились с национальным колоритом в селе Старая Теризморга и узнали об истории и достопримечательностях Саранска. Все увиденное нашло отражение в произведениях мастеров.

Проект «Цветы России» организован отделением дизайна Российской академии художеств при поддержке отеля «Меркюр» и компании «Мир цветов».

Выставка «Цветы России» продлится до 12 мая 2025 года.