Глава Мордовии Артём Здунов встретился с Уполномоченным по правам ребенка в РМ Натальей Юткиной. Детский омбудсмен представила руководителю региона доклад об итогах работы в минувшем году, а также ряд предложений в сфере прав и интересов детей.

Было отмечено, что в республике уменьшилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Семейными формами устройства охвачено 89% от общего количества детей-сирот. Также снизилось число граждан, лишенных родительских прав и ограниченных в правах. Это говорит о том, что в республике проводится большая работа по укреплению семейных ценностей и защите интересов детей. При этом, как отметила Наталья Юткина, пока не удалось переломить ситуацию с большим числом разводов. Это беда нынешнего времени, и больше всего при распаде семей страдают дети.

По поручению Главы Мордовии в республике начала развиваться служба медиации – помощи в примирении сторон. Наталья Юткина поблагодарила Артёма Здунова за поддержку этой инициативы, а также за другие важные решения. В частности, в прошлом году Указом Главы Республики Мордовия в регионе установлена ежемесячная денежная выплата детям-инвалидам, больным фенилкетонурией. Эта мера социальной поддержки направлена на частичное возмещение затрат родителей на покупку специализированных продуктов.

Артём Здунов и Наталья Юткина обсудили, какие дополнительные меры соцподдержки нужны. Уполномоченный по правам ребенка в РМ внесла ряд предложений, касающихся поддержки студентов СПО.

Особое внимание в ходе встречи было уделено семьям участников специальной военной операции. Глава республики подчеркнул: все семьи должны быть на постоянном контроле, это совместная задача для органов власти, местного самоуправления, общественных институтов.