Школьники кадетских классов УФСИН по РМ написали письма бойцам на передовую

В преддверии празднования 80-летия со дня Великой Победы и в Год Защитника Отечества сотрудники УФСИН по РМ вместе с учащимися подшефных и кадетских классов провели акцию «Письмо солдату».

Школьники адресовали военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, слова поддержки и искренние пожелания возвращения с победой домой. Отмечается, что подготовленные письма будут переданы бойцам на передовую вместе с гуманитарной помощью.