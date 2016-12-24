Школьники кадетских классов УФСИН по РМ написали письма бойцам на передовую

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В Мордовии чествовали работников сферы культуры
В преддверии празднования 80-летия со дня Великой Победы и в Год Защитника Отечества сотрудники УФСИН по РМ вместе с учащимися подшефных и кадетских классов провели акцию «Письмо солдату».
Школьники адресовали военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, слова поддержки и искренние пожелания возвращения с победой домой. Отмечается, что подготовленные письма будут переданы бойцам на передовую вместе с гуманитарной помощью.
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В Мордовии чествовали работников сферы культуры
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