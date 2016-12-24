Поздравление Главы Мордовии с Днём местного самоуправления

«Храм должен быть в душе, в нашем обществе»
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
Уважаемые работники органов местного самоуправления!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот день объединяет всех, кто неравнодушен к настоящему и будущему своей малой Родины. Именно к вам обращаются жители Мордовии с просьбами и предложениями. Благодаря вашей отзывчивости и профессионализму наши города и сёла преображаются. Реализуются значимые проекты, которые развивают инфраструктуру и повышают уровень жизни.
Уверен, ваши опыт, знания и ответственность позволят решить все поставленные задачи. Особую благодарность выражаю за внимание и поддержку семей защитников Отечества.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых достижений!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
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