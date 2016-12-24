Поздравление Главы Мордовии с Днём местного самоуправления

Уважаемые работники органов местного самоуправления!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Этот день объединяет всех, кто неравнодушен к настоящему и будущему своей малой Родины. Именно к вам обращаются жители Мордовии с просьбами и предложениями. Благодаря вашей отзывчивости и профессионализму наши города и сёла преображаются. Реализуются значимые проекты, которые развивают инфраструктуру и повышают уровень жизни.

Уверен, ваши опыт, знания и ответственность позволят решить все поставленные задачи. Особую благодарность выражаю за внимание и поддержку семей защитников Отечества.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых достижений!

Глава Республики Мордовия А. Здунов