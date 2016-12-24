Поздравление Главы Мордовии с праздником Пасхи

«Храм должен быть в душе, в нашем обществе»
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!
Пасхальные праздники наполняют наши сердца искренней надеждой и безграничной верой в великую силу Божьей любви и милосердия. Это время, когда мир преображается, и в каждом из нас загорается свет, озаряющий путь к добру и истинным ценностям.
Традиционно Пасху отмечают с родными и близкими. В их кругу мы находим любовь и понимание. Давайте поддерживать друг друга, делиться радостью и теплом. Основой такого духовного единства стала Русская Православная Церковь. Она объединяет нас в самых лучших побуждениях и чувствах, укрепляет в вере.
В эти светлые дни желаю всем здоровья и благополучия! Пусть праздник Воскресения Христова станет началом новых свершений, наполнит жизнь радостью и гармонией!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
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