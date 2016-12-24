Поздравление Главы Мордовии с праздником Пасхи

Дорогие друзья!



От всей души поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!



Пасхальные праздники наполняют наши сердца искренней надеждой и безграничной верой в великую силу Божьей любви и милосердия. Это время, когда мир преображается, и в каждом из нас загорается свет, озаряющий путь к добру и истинным ценностям.

Традиционно Пасху отмечают с родными и близкими. В их кругу мы находим любовь и понимание. Давайте поддерживать друг друга, делиться радостью и теплом. Основой такого духовного единства стала Русская Православная Церковь. Она объединяет нас в самых лучших побуждениях и чувствах, укрепляет в вере.



В эти светлые дни желаю всем здоровья и благополучия! Пусть праздник Воскресения Христова станет началом новых свершений, наполнит жизнь радостью и гармонией!



Глава Республики Мордовия А. Здунов