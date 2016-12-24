Артём Здунов пообщался с мордовскими медиками в больнице Каланчака

В рамках рабочей поездки в Каланчакский округ Херсонской области Глава Мордовии Артём Здунов побывал в амбулаторно-поликлиническом отделении центральной районной больницы. Здесь полным ходом идет капитальный ремонт кровли.



Глава республики осмотрел ход работ, пообщался с представителем подрядной организации. Строители пояснили, что к работам приступили еще в феврале, сейчас готовность около 80 %. Полностью разобрана старая кровля – проведен демонтаж рулонной кровли, утеплителя и парапетных плит, частично отремонтирована кладка, сделана новая стяжка, обновлена водосточная система. Весь комплекс работ подрядчик планирует заверить к 9 мая.



В амбулаторно-поликлиническом отделении сейчас работает бригада медиков из Мордовии – это хирург, терапевт, педиатр и невролог. Отметим, что бригады врачей из региональных больниц и поликлиник с мая 2023 года регулярно выезжают в Каланчакский округ – за весь период работы было направлено 17 бригад медработников. Только в текущем году врачами Мордовии медицинская помощь оказана более 7 тысячам жителей Каланчакского района, в том числе детям.



Артём Здунов пообщался с медиками – из Ардатовского, Старошайговского, Зубово-Полянского района и Саранска. Врачи поделились: каланчакцам нужна медицинская помощь, поэтому работать приходиться много. Люди благодарны – большинство медицинских услуг многие годы им были недоступны. «Здесь очень хорошая рождаемость – меньше 3-4 детей в семьях практически нет, - рассказала врач-педиатр Оксана Дубровина. – Сейчас на наблюдении находится около 100 беременных женщин».



Глава Мордовии поинтересовался имеющимися проблемами, а также передал бригаде врачей гуманитарный груз – необходимые медицинские средства, лекарственные препараты и диагностическое оборудование.



Также при поддержке республики строители приступили к ремонту в Гавриловской школе Каланчакского округа. Артёму Здунову доложили, что сейчас подрядная организация ведет подготовительные работы, а после завершения учебного процесса полноценно приступит к работам. Будет отремонтирована котельная, системы отопления и водоснабжения.