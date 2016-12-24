В Каланчаке заложили Аллею славы и открыли памятник адмиралу Ушакову

Делегация Мордовии в рамках рабочей поездки в Херсонскую область приняла участие в большом и важном событии – закладке Аллеи славы в центральном парке Каланчака, где будет увековечена память героев нашей страны – участников Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.



Центральный парк Каланчака был благоустроен по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». При участии делегации республики состоялось открытие памятника святому праведному воину Феодору Ушакову – он создан и установлен на средства жителей Мордовии.

В феврале этого года исполнилось 280 лет со дня рождения героического флотоводца. Славные победы Федора Ушакова укрепили мощь Российского государства, адмирал вошел в историю как выдающийся военный стратег, искусный политик и дипломат. Благодаря ратному таланту Ушакова Россия смогла завоевать Крым, создать Черноморский флот и вернуть берега Азовского моря, совершить уникальный средиземноморский поход русских кораблей. При этом свою первую награду адмирал получил не за военные победы, а за борьбу с эпидемией чумы и проявленную заботу о матросах. Эти события происходили именно на херсонской земле.



«Непобедимый адмирал особой духовной нитью связывает херсонскую землю и Мордовию, - сказал Артём Здунов. – Для меня это очень ответственный момент. Для всех нас и для подрастающего поколения очень важно, что мы открываем этот памятник».



Глава Мордовии подчеркнул: нужно знать историю страны, на примере наших героев показывать молодежи, что значит быть патриотом и действовать в интересах Родины.



Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поблагодарил Артёма Здунова и всех жителей Мордовии за братскую поддержку. «История все расставляет на свои места. Херсонская область вернулась в состав России. Русские тем и сильны, что в трудную минуту приходят на помощь друг другу», - сказал он.



В память о ратных подвигах героев в парке Каланчака была заложена Аллея славы.