Артём Здунов и Владимиром Сальдо обсудили взаимодействие Мордовии и Херсонской области

В рамках рабочей поездки делегации Мордовии во главе с руководителем республики Артёмом Здуновым в Херсонскую область состоялась встреча с губернатором региона Владимиром Сальдо. Обсуждалось взаимодействие Мордовии и Херсонской области. В состав делегации нашего региона вошли представители Администрации Главы республики, социального блока Правительства, Агентства стратегических инициатив, бизнеса, культуры и спортивной общественности.



Мордовия оказывает Каланчакскому округу Херсонской области содействие в восстановлении инфраструктуры, налаживании мирной жизни. Специалисты из Мордовии работают на объектах ЖКХ, социальной сферы. На территории округа постоянно работает аварийно-восстановительная бригада для ликвидации аварий и их последствий на объектах коммунальной инфраструктуры. Республика помогает в формировании резерва материально-технических ресурсов для предупреждения аварийных ситуаций.



Бригады наших врачей регулярно выезжают для работы в подшефном Каланчаке – это педиатры, хирурги, неврологи, гинекологи, лаборанты, узкопрофильные специалисты. Проводят в местной ЦРБ операции, диспансеризацию и вакцинацию жителей округа. Только за прошлый год врачи из Мордовии провели более 25 тысяч осмотров и консультаций, 5 тысяч из которых – детских, более 6 тысяч – пациенты хирургического профиля. Республика помогает медучреждениям с медицинским оборудованием и медпрепаратами.



Приоритетное направление – дети. «Продолжим приглашать ребят в республику в период летней и зимней оздоровительных кампаний. Мы ждем их, уже готовим оздоровительные лагеря и культурную программу», - сказал Артём Здунов. Дети чутко реагируют на новые возможности, активно участвуют в формировании кадетского и юнармейского движений. Уже подружились во время поездок в Мордовию с молодежными активистами республики.



Губернатор Херсонской области поблагодарил Главу Мордовии за помощь, которую республика оказывает Каланчакскому округу. «Самое главное, что люди, живущие здесь, понимают: вернувшись в Россию, они вернулись в родную семью», - сказал он.



Артём Здунов и Владимир Сальдо провели совещание по вопросам дальнейшего взаимодействия между Республикой Мордовия, Херсонской областью и Агентством стратегических инициатив. Напомним, в декабре 2024 года между нашими регионами и Агентством стратегических инициатив было заключено Соглашение о реализации социально-гуманитарных проектов, направленных на развитие социальной сферы Херсонской области. Это, прежде всего, совместная работа по обмену опытом, а также внедрению лучших практик для решения задач в сфере здравоохранения, социальной защиты и образования.



Артём Здунов отметил: в рамках Национальной социальной инициативы совместно с Агентством стратегических инициатив в Мордовии уже третий год внедряется Региональный социальный стандарт, институт сервисных уполномоченных. Это дает дополнительный толчок к внедрению человекоцентричных подходов по всем направлениям соцблока: «Здравоохранение», «Образование», «Социальная защита», «Рынок труда и поддержка занятости».



При методической поддержке Регионального сервисного уполномоченного Республики Мордовия в Херсонской области запланирована реализация нескольких проектов. В частности, на базе АНО «Молодежный центр «Патриот» г. Геническ будет внедряться практика «Тонкая материя – навигатор для подростков» - она направлена на поддержку и организацию безопасного пространства для самовыражения подростков.