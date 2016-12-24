Мордовия развивает сотрудничество с Китаем

В Мордовию с бизнес-миссией приехали представители китайских деловых кругов. Совместно с Торгово-промышленной палатой региона они побывали на ряде промышленных объектов, осмотрели инвестиционные площадки республики. В рамках этой поездки с делегацией встретился Глава Мордовии Артём Здунов.

Наша республика активно наращивает сотрудничество с Китаем, сейчас это один из основных торговых партнеров региона. Артём Здунов подчеркнул, что в прошлом году внешнеторговый оборот между Мордовией и Китайской Народной Республикой вырос в два раза: экспорт – в 1,5 раза, импорт – более чем 2 раза.

Было отмечено, что этому способствовала бизнес-миссия делегации Мордовии в КНР в сентябре 2024 года, а также регулярное участие представителей республики в заседаниях в формате «Волга – Янцзы».

Стороны обсудили сотрудничество в сфере автомобилестроения, станкостроения, металлообработки, производства энергосистем и зарядных станций для автотранспорта, других направлений.

Особое внимание было уделено возможностям особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Система» и территории опережающего развития.

Представители китайской делегации отметили, что уже получили полезный опыт, побывав на ОЭЗ и в индустриальном парке Мордовии, в МГУ им. Н.П. Огарева, на ряде промышленных и агропредприятий региона, а также заинтересованы в реализации совместных проектов по разным направлениям.