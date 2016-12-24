Ежегодный земельный форум «Мастор» в текущем году получит международный статус

В Доме Республики под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению ежегодного земельного форума «Мастор». Обсуждались вопросы подготовки к форуму, который пройдет 29-30 мая в Саранске.

«Впервые форум прошел два года назад и сразу же получил высокую оценку. Год от года интерес к мероприятию растет – это будет уже третий форум в Саранске. На него приглашены представители 89 субъектов страны и впервые форум станет международным», - подчеркнул руководитель республики.

Также приглашения для участия направлены руководителям федеральных ведомств, депутатам Госдумы России, экспертам и ученым, иностранным спикеры из стран арабского мира, Индии и СНГ. К работе форума впервые присоединятся специалисты земельно-имущественной сферы из регионов Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов.

Министр земельных и имущественных отношений РМ Андрей Мищенко отметил, что в текущем году участниками мероприятия станут около 500 человек. В первый день запланировано пленарное заседание и работа секций.

В программе форума ожидается насыщенная международная повестка. В ее деловой части – наполнение национальной системы пространственных данных полными и точными сведениями, комплексное развитие территорий, внедрение цифровизации при управлении имуществом и земельными ресурсами и вовлечение объектов недвижимости в экономический оборот.

Впервые в рамках форума будут работать круглые столы – они пройдут во второй день. Их организаторами выступает Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области. Было отмечено, что ранее дискуссия велась в Новосибирске в рамках научно-практической конференции по вопросам земельно-имущественных отношений. В этом году было принято решение объединиться и провести ее на полях форума «Мастор».

Участники круглого стола обсудят практику принятия решений о переводе земельных участков из одной категории в другую, передачу из федеральной собственности в собственность субъекта объектов незавершенного строительства, затронут вопросы по распоряжению конфискованным имуществом и многое другое.