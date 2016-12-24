Артём Здунов встретился с руководителем ансамбля «Торама» Андреем Николаевым

Глава Мордовии Артём Здунов встретился с руководителем государственного фольклорного ансамбля «Торама» Андреем Николаевым.

Этот национальный коллектив хорошо известен в нашей республике и за ее пределами, является одним из брендов региона. Коллектив «Торамы» не только сохраняет и развивает музыкальные традиции мордовского народа - он известен активной гражданской позицией. С начала специальной военной операции ансамбль поддерживает российскую армию. На счету артистов уже более 80 концертов на линии фронта, в военных частях, на учебных полигонах. Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская область, Запорожье, Севастополь - широка география выступлений фольклорного коллектива.

Андрей Николаев поблагодарил Главу республики за всестороннюю поддержку. «Торама» привозит бойцам не только песни, но и гуманитарный груз. В его сборе принимают участие все - и простые жители республики, и организации, и бизнес. Объемы груза растут, общими силами удалось отправить бойцам уже 12 автомобилей. В эту работу активно включились учреждения СПО, которые занимаются ремонтом и сборкой необходимой техники. В одной из последних поездок «Торамы» на линию фронта принимала участие старший советник Главы Мордовии Татьяна Алиходжина.

«Для нас важно не оставаться в стороне, это наш гражданский долг, - подчеркнул Андрей Николаев. - А национальная музыка имеет особую силу - она выражает любовь к родной земле. Наша страна сильна своими национальными традициями, культурой и дружбой между народами. И мы видим это на своих выступлениях».

В репертуаре ансамбля есть песни на стихи военнослужащих. В творческих планах коллектива - создать целый музыкальный альбом из таких композиций.

В следующем году «Торама» будет отмечать 35-летие творческой деятельности. Артём Здунов поблагодарил коллектив за боевой настрой, за вклад в воспитание подрастающего поколения и пожелал новых творческих проектов и побед.