Артём Здунов обсудил с Татьяной Голиковой строительство нового корпуса республиканского онкологического диспансера

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Глава Мордовии Артём Здунов 16 апреля в Москве обсудил с заместителем Председателя Правительства РФ Татьяной Голиковой вопросы развития социальной сферы республики. В том числе речь шла о строительстве нового корпуса республиканского онкологического диспансера.
В настоящее время на объекте уже начаты работы, ведется снос старого здания, построенного в 1970 году по типовому проекту 1954 года. Строительство нового корпуса позволит улучшить качество оказания медицинской помощи онкологическим больным. Площадь объекта составит более 21 тысячи кв. метров (до реконструкции – 3,5 тысячи кв. метров). На встрече обсудили планы реализации этого социально значимого проекта и вопросы финансирования.
Напомним, в 2021 году была введена в строй новая поликлиника Республиканского онкодиспансера, это позволило повысить выявляемость заболеваний на ранних стадиях.
Еще одной темой встречи стала модернизация первичного звена здравоохранения. В рамках этой программы в 2026-2030 годах в республике предусмотрено строительство ФАПов и врачебных амбулаторий, капремонт зданий медицинских организаций, приобретение передвижных мобильных комплексов, автотранспорта и медицинского оборудования.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции
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