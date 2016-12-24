Игорь Комаров провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

16 апреля 2025 года в Нижнем Новгороде под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

В мероприятии приняли участие председатель Совета начальников органов ФСБ России в ПФО – начальник Управления ФСБ России по Нижегородской области Игорь Завозяев, руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО Виктор Цыганов, начальник Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Лариса Павлова, председатель Совета руководителей территориальных органов МВД России в ПФО – начальник Главного управления МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев, начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по ПФО Раиль Яббаров, Приволжский транспортный прокурор Максим Суров, начальник Главного управления Министерства юстиции РФ по Нижегородской области Дмитрий Шапкин, начальник отдела управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Андрей Баукин, Председатель Арбитражного суда Нижегородской области Роман Санинский, исполняющий обязанности начальника Приволжского таможенного управления Виктор Никулин, начальник Центра финансового мониторинга и валютного контроля (г. Нижний Новгород) Центрального Банка РФ Евгений Рудалев и другие.

В ходе совещания участники обсудили вопрос противодействия незаконным финансовым операциям, совершаемым с использованием единых казначейских счетов.

«По данным налоговых и таможенных органов за 2023–2024 годы в ПФО противоправными действиями, направленными на подмену банковского обслуживания и придание правомерного вида транзиту, «обналичиванию» и возможному выводу денежных средств за рубеж, прошло около 900 миллионов рублей», – сказал Игорь Комаров.

Участники совещания проинформировали о результатах работы уполномоченных ведомств по противодействию незаконным финансовым операциям и внесли предложения по их пресечению.

В завершение заседания Игорь Комаров поручил разработать в указанной сфере комплекс дополнительных мер, в том числе организационного и нормативного характера.