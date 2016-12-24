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15 апреля в Мордовии стартовал конкурсный отбор по программе «Земский работник культуры».
В рамках программы специалист в области культуры и искусства, переехавший на работу в село, поселок или малый город с численностью населения до 50 тысяч человек, получит единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.
По условиям трудового договора специалист сферы культуры должен проработать в учреждении не менее пяти лет. Участниками программы могут стать работники культуры, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, а также выпускники, которые заканчивают обучение в 2025 году.
В Мордовии, например, сейчас есть большая потребность в руководителях творческих коллективов на муниципальном уровне.
Подробные условия конкурсного отбора опубликованы на Культурном портале Мордовии.
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