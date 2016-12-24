Народный фронт доложил Президенту о проблемах обеспечения доступности занятий физкультурой для жителей России

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на совещании с членами Правительства РФ рассказал о том, что затрудняет реализацию действующих мер поддержки массовой физкультуры и о новых предложениях по улучшению ситуации.

Народный фронт по поручению Президента осуществляет мониторинг доступности спорта для жителей нашей страны, в том числе следит за тем, как работает налоговый вычет за платные занятия спортом, введенный по предложению движения. Благодаря этой поддержанной Президентом инициативе граждане в 2025 году могут вернуть до 19,5 тысяч рублей (ранее до 15,6 тысяч рублей), потраченных на занятия спортом.

По данным опроса, проведённого Народным фронтом совместно с ВЦИОМом, только 33% жителей РФ знают о возможности получения налогового вычета. При этом обратились за ним менее 1% граждан – 350 тысяч в 2024 году. Доля организаций и ИП, включённых в перечни Минспорта РФ, без чего вычет получить невозможно, составляет всего 4% от общего количества организаций со “спортивным” ОКВЭДом (по государственному классификатору оказывают спортивные услуги как основной вид деятельности). При этом каждый второй опрошенный предприниматель сообщает, что граждане интересуются у них, включена ли организация в перечень для получения налогового вычета. Часть регионов России подаёт в перечень менее 20 организаций, а отдельные субъекты – вообще ни одного.

Нежелание входить в реестр предприниматели объясняют следующими причинами: сложность механизма подачи заявки (44%), несоответствие критериям по основному ОКВЭДу или образованию сотрудников (25%), а 30% – просто не считают нужным входить в реестр. Озабоченность бизнеса также вызывает необходимость ежегодно подтверждать своё нахождение в перечне.

Народный фронт предлагает Минспорта совместно с регионами проработать механизм формирования перечня “спортивных” организаций для налогового вычета в автоматическом режиме на основе сведений, имеющихся в государственных базах данных, рассмотреть возможность включения в перечень организаций, предоставляющих спортуслуги не только по основному ОКВЭДу, но и по сопутствующему, например, если он входит в первую пятерку видов деятельности. Также необходимо предусмотреть обязательное вхождение в перечень спортивных организаций, которые достигли определенного числа клиентов (или финансового оборота от спортивных услуг).

Другая проблема заключается в том, что граждане, получающие спортивные услуги в инфраструктуре детско-юношеских школ, не всегда могут получить налоговый вычет, так как эти учреждения перешли на основной ОКВЭД, связанный с образованием, а не спортом и часть из них не попала в перечень Минспорта.

Народный фронт отметил, что на Прямую линию главы государства поступали неоднократные обращения касательно возможности получения налогового вычета членами семьи, которые оплачивают спортивные услуги своим родителям. Сейчас налоговый вычет за спорт можно получить за себя или за своих детей. Народный фронт предлагает изменить систему по аналогии с вычетом за медицинские услуги, который можно получить ещё и за супругов и родителей.

Только 19% россиян, по данным Народного фронта, знают о новом налоговом вычете за сдачу ГТО и прохождение диспансеризации. Согласно требованиям, это должно произойти в один календарный год. Однако до 40 лет диспансеризация проводится один раз в три года, что не позволяет получать вычет ежегодно. Президентское движение предлагает рассмотреть возможность предоставления вычета гражданам до 39 лет при условии сдачи ГТО в отчётный налоговый период, а прохождения диспансеризации – в ближайшие три года. Можно также рассмотреть возможность предоставлять налоговый вычет за ГТО в автоматическом режиме и предоставить возможность записи на ГТО через портал Госуслуг во всех регионах.

“По нашему опросу со ВЦИОМом 27% граждан, не увлекающихся спортом, отмечают, что могли бы начать заниматься, если бы у них были единомышленники. Большую популярность часто набирают, например организуемые сообществами забеги на разные дистанции. Такие объединения существуют также среди лыжников, велосипедистов, футболистов и даже единоборцев. Если Минспорта начнет поддерживать их, это даст возможность сотням тысяч реально занимающихся спортом людей получать налоговый вычет. Только в Москве беговое сообщество ежегодно увеличивается не менее чем на 40 тысяч человек, а входит в него по экспертным оценкам до 1 миллиона бегунов.

Мой личный опыт регистрации на самый красивый марафон в стране – «Белые ночи» в Санкт-Петербурге показал, что места расходятся за один день. Практически в каждом регионе есть свои уникальные мероприятия, для развития которых зачастую нужны не бюджетные деньги, а административная публичная поддержка.

Мы также предлагаем поддержать начинания регионов в части организации школьных лиг по самым массовым видам спорта. По нашей социологии, 20% граждан готовы были бы заниматься спортом всей семьей и стоит поддержать работу семейных спортивных клубов. Если соревнования будут проходить при полных трибунах с участием родителей, это тоже формат, в котором есть дополнительный ресурс для того, чтобы вовлечь людей в занятия спортом”, – резюмировал новые предложения движения руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Президент России Владимир Путин обратил внимание министра спорта Михаила Дегтярева на необходимость учесть замечания Народного фронта: "Вы сказали, что информация налажена должным образом. Но если люди что-то не понимают, как нужно оформлять бумаги, либо вообще не оформляют, это говорит о том, что не люди виноваты в этом. Здесь также, как и на всех других отраслях, отчитываться нужно не формальными цифрами, а количеством людей, которые пользуются этой услугой. Я бы просил вас всё, о чём мы сейчас говорили, о чём сказал руководитель Народного фронта, учли и соответствующие коррективы в работу ведомства внесли".