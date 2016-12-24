Поздравление Главы Республики Мордовия с Днём светотехника

Социум

Уважаемые работники и ветераны светотехнической отрасли Мордовии!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём светотехника!

В Мордовии трудятся настоящие профессионалы в области светотехники. Вы вносите значительный вклад в развитие экономики региона.
Вместе с вами мы воссоздаем светотехнический научно-производственный комплекс республики. Развиваем профильный индустриальный парк. Помогаем предприятиям находить рынки сбыта в регионах России и в дружественных странах, укреплять межпроизводственную кооперацию.

Светотехническая продукция Мордовии сегодня – инновационная и высокотехнологичная. Она востребована и эффективно конкурирует с ведущими мировыми производителями. Уверен, вы и дальше будете добиваться высоких результатов!

От всей души желаю вам крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!



Глава Республики Мордовия А. Здунов

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