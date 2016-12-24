Поздравление Главы Республики Мордовия с Днём светотехника

Уважаемые работники и ветераны светотехнической отрасли Мордовии!



Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём светотехника!



В Мордовии трудятся настоящие профессионалы в области светотехники. Вы вносите значительный вклад в развитие экономики региона.

Вместе с вами мы воссоздаем светотехнический научно-производственный комплекс республики. Развиваем профильный индустриальный парк. Помогаем предприятиям находить рынки сбыта в регионах России и в дружественных странах, укреплять межпроизводственную кооперацию.



Светотехническая продукция Мордовии сегодня – инновационная и высокотехнологичная. Она востребована и эффективно конкурирует с ведущими мировыми производителями. Уверен, вы и дальше будете добиваться высоких результатов!

От всей души желаю вам крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!





Глава Республики Мордовия А. Здунов