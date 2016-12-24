Поздравление Главы Республики Мордовия с Днём космонавтики

Уважаемые жители Мордовии!

Поздравляю вас с Днём космонавтики!

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин открыл новую эру исследований. Этот день стал символом стремления к новым знаниям и больших научных достижений. Благодаря трудолюбию, упорству и мужеству специалистов космической отрасли Россия уверенно движется в будущее.

Гордимся, что среди покорителей космоса наш земляк - Владимир Дежуров. Межзвёздное пространство вдохновляет и молодёжь Мордовии. Она активно развивает космическую науку, выводит на околоземную орбиту спутники. Мы продолжим поощрять интерес молодого поколения к космическому пространству.

Желаю новых свершений и воплощения самых смелых идей! С праздником!

Глава Республики Мордовия А. Здунов