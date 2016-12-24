В Саранске среди школьников определили победителей соревнований по дартсу

Спорт

Администрация города сообщила результаты соревнований по дартсу, в которых участвовали школьники Ленинского, Пролетарского и Октябрьского районов. Состязания проводились в рамках Спартакиады муниципальных общеобразовательных организаций на стадионе «Мордовия Арена».

Ребята выступали в составе команд по 4 человека и набирали очки в 10 подходах к мишеням с тремя дротиками.

В результате, в общекомандном зачете места распределились следующим образом:
        
Ленинский район:

1 место – Гимназия № 19
2 место – Республиканский лицей
3 место – Школа № 8

Октябрьский район: 

1 место – Луховский лицей
2 место – Центр образования Тавла - школа № 17
3 место – Школа № 15 «Высота»

Пролетарский район: 

1 место – Школа № 1
2 место – Школа № 10
3 место – Школа № 35

В личном зачете среди девушек победительницей стала Валерия Макарова из школы № 1 (554 очка). В личном зачете среди юношей победителем стал Дмитрий Веселов из гимназии № 19 (649 очков).                                         

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