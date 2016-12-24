В Саранске среди школьников определили победителей соревнований по дартсу

Администрация города сообщила результаты соревнований по дартсу, в которых участвовали школьники Ленинского, Пролетарского и Октябрьского районов. Состязания проводились в рамках Спартакиады муниципальных общеобразовательных организаций на стадионе «Мордовия Арена».

Ребята выступали в составе команд по 4 человека и набирали очки в 10 подходах к мишеням с тремя дротиками.

В результате, в общекомандном зачете места распределились следующим образом:



Ленинский район:

1 место – Гимназия № 19

2 место – Республиканский лицей

3 место – Школа № 8



Октябрьский район:

1 место – Луховский лицей

2 место – Центр образования Тавла - школа № 17

3 место – Школа № 15 «Высота»



Пролетарский район:

1 место – Школа № 1

2 место – Школа № 10

3 место – Школа № 35



В личном зачете среди девушек победительницей стала Валерия Макарова из школы № 1 (554 очка). В личном зачете среди юношей победителем стал Дмитрий Веселов из гимназии № 19 (649 очков).