В Саранске среди школьников определили победителей соревнований по дартсу

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Администрация города сообщила результаты соревнований по дартсу, в которых участвовали школьники Ленинского, Пролетарского и Октябрьского районов. Состязания проводились в рамках Спартакиады муниципальных общеобразовательных организаций на стадионе «Мордовия Арена».
Ребята выступали в составе команд по 4 человека и набирали очки в 10 подходах к мишеням с тремя дротиками.
В результате, в общекомандном зачете места распределились следующим образом:
Ленинский район:
1 место – Гимназия № 19
2 место – Республиканский лицей
3 место – Школа № 8
Октябрьский район:
1 место – Луховский лицей
2 место – Центр образования Тавла - школа № 17
3 место – Школа № 15 «Высота»
Пролетарский район:
1 место – Школа № 1
2 место – Школа № 10
3 место – Школа № 35
В личном зачете среди девушек победительницей стала Валерия Макарова из школы № 1 (554 очка). В личном зачете среди юношей победителем стал Дмитрий Веселов из гимназии № 19 (649 очков).
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