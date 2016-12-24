Всероссийская акция «Библионочь-2025» пройдет 26 апреля

Всероссийская просветительская акция «Библионочь-2025» будет приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

Тема этого года – «Свои герои». Помимо традиционных мероприятий в этом году участники акции смогут поделиться фотографиями и рассказать о своих героях прошлого и настоящего, создавая живую ленту памяти «Бессмертный библиотечный полк».

Также на площадках библиотек будут организованы специальные почтовые отделения, где можно будет подписать «письмо Победы» ветеранам и участникам СВО. А на вечере воспоминаний «Строки Победы» прозвучат семейные истории участников о героизме их родных и близких – тех, кто сражался на фронте или ковал победу в тылу.