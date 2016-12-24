Артём Здунов встретился с региональным бизнес-омбудсменом Еленой Юрченковой

Глава Мордовии Артём Здунов провел встречу с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в РМ Еленой Юрченковой. Обсуждались вопросы улучшения инвестклимата в регионе, выстраивания открытого диалога между бизнесом и властью.

Как отметила Елена Юрченкова, чаще всего предприниматели обращаются к бизнес-омбудсмену с вопросами, которые касаются земельно-имущественных отношений, государственных и муниципальных закупок, а также действий должностных лиц. В 2024 году от предпринимателей поступило 188 обращений.

Уже более трех лет в республике отмечается рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства и занятых в этой сфере. В 2024 году Республика Мордовия вошла в Топ-5 регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации с самым внушительным ростом индекса (112%) и получила награду «Лидер роста».

Глава республики подчеркнул: выстраивание каналов прямой связи с инвесторами – важнейший инструмент инвестиционной политики в регионе. Только за последние 2 года инвестиции выросли более чем на 20%. «Важно сохранить положительную динамику развития деловой среды и продолжить работу по снижению административных барьеров для бизнеса», - отметил Артём Здунов.

Региональный инвестстандарт включает в себя пять элементов, в том числе инвестиционную карту и инвестиционную декларацию. Унифицированные правила для всех участников инвестпроцесса делают взаимодействие между бизнесом и властью понятным и прозрачным. Главой республики поставлены задачи по сокращению сроков получения разрешительных документов для инвесторов.

На встрече были рассмотрены вопросы совершенствования регионального инвестстандарта.