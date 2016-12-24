В Доме Республики обсудили итоги работы мордовского филиала Почты России

Состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с директором УФПС РМ АО «Почта России» Анной Дудко. Обсуждались итоги работы филиала в прошлом году и перспективные задачи на текущий период.

В составе мордовского филиала сейчас шесть почтамтов и 327 отделений почтовой связи, из которых 267 – сельские. В общей сложности за год все они обработали почти 10 млн почтовых отправлений. Более 30 тонн посылок было направлено бойцам в зону СВО. За последние два года филиалу удалось значительно улучшить финансовые показатели и обеспечить рост в части производительности труда.

Было отмечено, что Почта России остается социально ориентированной компанией, важнейшее направление работы которой доставка пенсий и пособий. На данный момент более 84 тысяч пенсионеров республики получают пенсию через почтальонов.

С 2022 года активно ведется модернизация отделений почтовой связи. В республике обновлено 28 отделений, 10 из них отремонтированы в прошлом году. Все отделения дооснащены новой мебелью для клиентов и рабочих зон сотрудников. Кроме того, расширен перечень оказываемых услуг – сельчане могут получить не только почтовые и финансовые услуги, но и подтвердить или восстановить учетную запись на портале Госуслуг, воспользоваться сервисами портала, получить юридически значимую корреспонденцию в цифровом формате.

Анна Дудко поблагодарила руководство республики за поддержку в установке налоговой преференции для филиала. Сэкономленные средства направлены на увеличение заработных плат сотрудников – рост средней заработной платы по итогам прошлого года превысил 16 %.

«Инфраструктуру обновляем, людей поддерживаем. Стараемся сохранить даже самые небольшие отделения. Активно взаимодействуем по вопросам подбора работников отделений связи с администрациями сельских поселений», - отметила Анна Дудко.

Руководитель региона отметил важность для населения надежной работы Почты России и необходимость дальнейшего обновления инфраструктуры филиала.