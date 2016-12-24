В Доме Республики обсудили порядок реагирования экстренных служб в чрезвычайных ситуациях

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции
Глава Мордовии Артём Здунов 7 апреля провел рабочую встречу с начальником Главного управления МЧС России по Республике Мордовия Сергеем Репиным. Обсуждались вопросы скоординированности экстренных служб в чрезвычайных ситуациях.
В частности речь шла о порядке реагирования на происшествия, связанные с атаками БПЛА: достаточности привлекаемых сил и средств экстренных служб, в том числе группировок специалистов, обеспечивающих проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Глава региона и руководитель ведомства обсудили также меры по обеспечению безопасности граждан и жизнеобеспечению эвакуированного населения, пути совершенствования реагирования в случае чрезвычайных ситуаций.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции
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