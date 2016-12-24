Артём Здунов провел рабочую встречу с Министром внутренних дел по РМ Юрием Поляковым

Глава Мордовии Артём Здунов 7 апреля провел рабочую встречу с Министром внутренних дел по РМ Юрием Поляковым. Обсуждались вопросы взаимодействия правоохранителей с региональными властями, в том числе в период действия режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня, действовавшего в Саранске.



Особое внимание было уделено дополнительным мерам поддержки личного состава МВД, а также планам по ремонту и модернизации пунктов участковых уполномоченных в районах республики.



Артём Здунов отметил важность слаженной работы всех структур для обеспечения безопасности граждан и стабильности в регионе.