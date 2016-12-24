В Народном фронте РМ рассматривают варианты, как превратить Саранск в город-сад

В музее имени Эрьзи состоялся круглый стол по обсуждению проекта комплексного озеленения Саранска столицы Мордовии - «Саранск-город-сад». Модераторами дискуссии выступили директор музея Людмила Нарбекова и руководитель регионального отделения Народного фронта Наталья Сайгачева.

Проект активиста Народного фронта Альберта Алукаева вызвал живой интерес у общественности. В настоящее время полным ходом идут переговоры с администрацией городского округа Саранск по определению конкретных территорий для озеленения. Особое внимание уделяется не просто массовой высадке растений, а тщательному подбору пород, наиболее подходящих для городской среды и климатических условий региона.

В ходе оживленной дискуссии прозвучали различные инициативы. Расскажем о наиболее интересных:

- Андрей Сараев, директор по развитию АО «Эволента», предложил сосредоточить усилия на благоустройстве и озеленении аллеи от собора Ушакова по улице Большевистской в сторону улицы Коммунистической

- Максим Захаров выступил с инициативой озеленения дворовых территорий, которая получила поддержку участников обсуждения - Оксана Кудряшова, начальник отдела Дирекции коммунального хозяйства, отметила, что при выборе локаций необходимо учитывать технические ограничения из-за проложенных подземных коммуникаций.

Муфтий, член Общественной палаты РМ Раиль-хазрат Асаинов в своем выступлении не только выразил полную солидарность с целями проекта, но и пообещал предоставить 1000 саженцев для озеленения города.

Следующим шагом станет формирование рабочей группы для детальной проработки проекта и составления конкретного плана действий на ближайший месяц с привязкой к городским территориям, - отметили в региональном отделении Народного фронта.