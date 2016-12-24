Жители Мордовии могут проголосовать за приоритетный ремонт сельских почтовых отделений

На портале Госуслуг стартовало голосование по выбору отделений Почты России для ремонта. Проголосовать можно до 24 апреля включительно по ссылке.

Для голосования доступны отделения почтовой связи, которые по результатам предварительной оценки Почты России требуют модернизации и расположены в сельской местности и на труднодоступных территориях.

Участвовать могут граждане РФ от 18 лет с подтвержденной учетной записью на портале Госуслуг.

Обязательные условия:

- Проголосовать можно только 1 раз

- Голос можно отдать только за 1 почтовое отделение

- Почтовое отделение находится в регионе вашей постоянной регистрации.

Проголосовать можно и традиционным способом, направив бумажное письмо в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, стр.2.

Письмо может быть коллективным или индивидуальным. Оно должно содержать ФИО, адрес постоянной регистрации каждого голосующего, а также индекс и адрес ОПС, за которое отдается голос/голоса.

Из отделений, набравших большее количество голосов в регионе, сформируют список. После всех проверок на основе списка будет разработан план приоритетного проведения капитального ремонта в почтовых отделениях до 2030 года.