Жители Мордовии могут сделать 10 тысяч шагов к жизни

Всемирная организация здравоохранения рекомендует проходить ежедневно 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности.

В преддверии Всемирного дня здоровья акция «10 000 шагов к жизни» пройдет по всей стране, в том числе и в Саранске. В столице Мордовии все желающие смогут приобщиться к здоровому образу жизни 6 апреля с 10:30 до 12:00 на Советской площади.

Разминку перед стартом проведет заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира, первый заместитель Министра спорта Мордовии Ирина Станкина. На финише всех ходоков угостят горячим чаем.

Принять участие в акции можно, зарегистрировавшись по ссылке.