Жители Мордовии могут сделать 10 тысяч шагов к жизни

Комплексное развитие сельских территорий
Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
Всемирная организация здравоохранения рекомендует проходить ежедневно 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности.
В преддверии Всемирного дня здоровья акция «10 000 шагов к жизни» пройдет по всей стране, в том числе и в Саранске. В столице Мордовии все желающие смогут приобщиться к здоровому образу жизни 6 апреля с 10:30 до 12:00 на Советской площади.
Разминку перед стартом проведет заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира, первый заместитель Министра спорта Мордовии Ирина Станкина. На финише всех ходоков угостят горячим чаем.
Принять участие в акции можно, зарегистрировавшись по ссылке.
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Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
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