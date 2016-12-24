Поздравление Главы Мордовии с Днём войск национальной гвардии Российской Федерации

Уважаемые военнослужащие национальной гвардии Российской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Во все времена бойцов Росгвардии отличала отвага, самоотверженность, преданность долгу, готовность беспрекословно защищать свою Родину и её интересы. Вы - непоколебимая опора безопасности и спокойствия граждан.

И сегодня на вас лежит большая ответственность - вместе с другими подразделениями Вооружённых сил отстаиваете суверенитет России. Вы мужественно выполняете боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, обеспечиваете порядок в новых регионах нашей страны и стоите на страже важных объектов инфраструктуры. Спасибо вам за доблесть и профессионализм!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, стойкости духа и всего самого доброго!

Глава Республики Мордовия А. Здунов