Поздравление Главы Мордовии с Днём войск национальной гвардии Российской Федерации

«В вас течет кровь героев!»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции
Уважаемые военнослужащие национальной гвардии Российской Федерации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Во все времена бойцов Росгвардии отличала отвага, самоотверженность, преданность долгу, готовность беспрекословно защищать свою Родину и её интересы. Вы - непоколебимая опора безопасности и спокойствия граждан.
И сегодня на вас лежит большая ответственность - вместе с другими подразделениями Вооружённых сил отстаиваете суверенитет России. Вы мужественно выполняете боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, обеспечиваете порядок в новых регионах нашей страны и стоите на страже важных объектов инфраструктуры. Спасибо вам за доблесть и профессионализм!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, стойкости духа и всего самого доброго!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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