Студентам в Мордовии рассказали, как построить карьеру в спортивной сфере

На площадке Дома Знаний в Саранске прошла встреча министра спорта РМ Никиты Ларькова со студентами факультета физической культуры МГПУ им. М.Е. Евсевьева. Мероприятие в рамках проекта Знание.Карьера объединило будущих учителей физкультуры и тренеров для диалога о перспективах работы в спортивных организациях региона.

В своем выступлении в качестве лектора Российского общества «Знание» Никита Ларьков подчеркнул ключевую роль молодых специалистов в развитии спорта в регионе.

«Мы разработали стратегию развития студенческого спорта в Мордовии до 2030 года. В ее реализацию будут вовлечены все вузы республики. Нам нужны энергичные тренеры, которые не боятся экспериментировать и вовлекать молодежь в спорт. Проектов у нас много — дадим возможность заниматься физической активностью всем», — отметил лектор.

Встреча на площадке Российского общества «Знание» стала шагом к реализации кадровой стратегии республики, направленной на то, чтобы молодые специалисты видели в Мордовии не только место учебы, но и пространство для профессиональной реализации.