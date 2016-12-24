В Доме Республики обсудили содержание региональных автодорог

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Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
На еженедельном оперативном совещании у Главы Мордовии 22 марта обсуждался вопрос приведения в нормативное состояние автодорог на территории республики.
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Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
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