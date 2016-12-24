В Доме Республики обсудили содержание региональных автодорог

На еженедельном оперативном совещании у Главы Мордовии 22 марта обсуждался вопрос приведения в нормативное состояние автодорог на территории республики.

Артём Здунов заострил внимание на том, что магистрали, особенно федеральные, разбиваются из-за большого потока большегрузов, которые зачастую не соблюдают нормативов по загрузке.





«Мы можем бесконечно делать наши дороги, в том числе федеральные, например, в скором времени большая сумма будет направлена на ремонт участка трассы Р-178 Саранск-Ульяновск, но ситуация вновь будет прежней. Все потому что на трассе отсутствуют пункты весового контроля», - подчеркнул он.



Глава Мордовии поставил задачу и.о. Председателя регионального Правительства Батыру Эмееву, проработать вопрос создания пункта весового контроля, в том числе нестационарного, с Росавтодором. Это предстоит сделать в ближайшее время.



Также руководитель республики поручил кабинету министров и главам муниципальных образований держать на особом контроле сроки и качество проведения ямочного ремонта дорог в Саранске и на территории региона.