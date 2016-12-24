Артём Здунов - талантливой молодежи: «Вы на правильном пути! Мы вас всемерно поддержим!»

21 марта в Доме Республики чествовали талантливую и способную молодежь. Награды и премии получили школьники и студенты, проявившие себя на предметных олимпиадах, в конкурсах научно-технического творчества, исследовательской деятельности, искусстве, спорте, общественной жизни, профессиональных конкурсах.

Глава Мордовии Артём Здунов сказал: «Несмотря на юный возраст, вы сумели добиться значимых результатов, каждый в своей отрасли. Мы тоже стараемся вас поддерживать. По инициативе нашего Президента открываем в школах «Точки роста», проводим модернизацию. Например, сейчас даже в сельских школах есть специальное оборудование, чтобы работать с беспилотными летательными аппаратами. Потому что за этим будущее. Надо иметь огромные знания по физике, математике, чтобы в дальнейшем заниматься робототехникой. Передавайте от меня горячий привет вашим родителям - они таких умниц воспитали».

Глава республики отметил большую роль дополнительного образования для профориентации школьников. «Чтобы определиться с профессией, надо чем-то увлекаться. Когда вы занимаетесь в кружках, участвуете в олимпиадах, то вы делаете себе большой задел на будущее, вы уже становитесь конкурентоспособными. Вы на правильном пути! Мы вас всемерно поддержим», - подчеркнул руководитель региона.

Награды ребятам вручили Глава Мордовии Артём Здунов, первый заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова, министр образования РМ Елена Солдатова.

В 2024 году впервые присуждены премии Главы Республики Мордовия победителям и призерам итогового (межрегионального) этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Одним из обладателей премии стал Герман Чертоусов - выпускник Саранского электромеханического колледжа, победитель в компетенции «Специалист по тестированию игрового программного обеспечения». Сейчас Герман - студент Саранского кооперативного института, также он является мастером производственного обучения в родном колледже. «Большое спасибо Артему Алексеевичу и Правительству республики за вклад в наше обучение. Мы постараемся стать достойной опорой и гордостью нашей республики и нашей великой державы», - сказал он.

«Я рада, что наши педагоги и Правительство республики поддерживают нас во всех начинаниях», - сказала студентка факультета среднего профессионального образования Мордовского государственного педагогического университета имени М.Е. Евсевьева, победитель регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Вожатская деятельность» Дарья Гунина.

Студент техникума энергетики и электронной техники имени А.И. Полежаева, победитель республиканской олимпиады профессионального мастерства обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Мордовия по специальности среднего профессионального образования «Электрические станции, сети и системы» Николай Кубанцев поблагодарил Главу республики, Министерство образования РМ и свой родной техникум, благодаря которому он смог занять первое место.

Арина Рябова занимается в детском технопарке «Кванториум», она стала победителем в номинации «Экологическое проектирование» за проект «Мобильная разработка Urban Life». «Это приложение предназначено для того, чтобы объединять людей, которые хотят сделать наш город более привлекательным и комфортным. Конкурс дал мне возможность реализовать свой потенциал и воплотить идею в жизнь. Уверена, что каждый из нас внесет свой вклад в развитие Республики Мордовия», - отметила победительница.