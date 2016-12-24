Руководитель Торгово-промышленной палаты Мордовии Ринат Раимов посетил исправительные учреждения региона

Комплексное развитие сельских территорий
Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
В сопровождении начальника отдела трудовой адаптации осужденных УФСИН по РМ Дениса Купчихина в колонии №5 Ринат Раимов осмотрел новый цех по производству мебели, швейный цех, цех по производству окон и дверей ПВХ, макаронных изделий.
В колонии №10 директор ТПП РМ ознакомился с продукцией металлообработки, а также изучил каталог производимых в учреждениях товаров с широкой номенклатурой.
Как отмечают в пенитенциарном ведомстве, в ходе визита были рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества.
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Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
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