Руководитель Торгово-промышленной палаты Мордовии Ринат Раимов посетил исправительные учреждения региона

В сопровождении начальника отдела трудовой адаптации осужденных УФСИН по РМ Дениса Купчихина в колонии №5 Ринат Раимов осмотрел новый цех по производству мебели, швейный цех, цех по производству окон и дверей ПВХ, макаронных изделий.

В колонии №10 директор ТПП РМ ознакомился с продукцией металлообработки, а также изучил каталог производимых в учреждениях товаров с широкой номенклатурой.

Как отмечают в пенитенциарном ведомстве, в ходе визита были рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества.