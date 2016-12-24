В Мордовии назвали победителей научно-образовательного форума школьников

20 марта в Мордовском госуниверситете им. Н.П. Огарева прошел научно-образовательный форум обучающихся Республики Мордовия. Школьники решали конкурсные задачи по гуманитарному, естественно-научному или инженерно-техническому направлению под руководством экспертов. А в конце командам предстояло разработать и представить собственные проекты по выбранной тематике, после чего выявились победители форума.

Цель форума – выявление одаренных школьников, обладающих нестандартным творческим мышлением, склонных к творческой и исследовательской работе, поддержка и стимулирование их дальнейшей познавательной, творческой, экспериментально-исследовательской, проектной, интеллектуальной деятельности.

В этом году в форуме приняли участие 185 учеников из 32 школ Мордовии. Ребята приехали из Рузаевского, Инсарского района, Большеигнатовского, Торбеевского, Ковылкинского, Краснослободского, Ичалковского и Лямбирского районов, а также из Саранска.

В направлении по гуманитарным наукам приняли участие 17 команд, по естественным наукам соревновались 22 команды, по инженерно-техническим – 11 команд.

«Мы открываем наш очередной форум школьников и, может быть, кто-то не в первый раз оказался на этом форуме в стенах нашего университета, а некоторым только предстоит прикоснуться к проектной деятельности и решать практические задачи, которые для вас разработали ученые нашего университета. В любой сфере деятельности форум – это способ объединить людей, возможность обменяться мнениями, идеями, найти единомышленников, установить контакты, узнать о новых достижениях. Наш форум в том числе – это школа принятия совместных решений, умение вести диалог. Сегодня, выполняя задания под руководством опытных экспертов не только в научных направлениях, а именно в проектной деятельности, вы научитесь правильно формулировать цель и пошагово решать конкретные задачи», — отметила директор Института довузовского образования МГУ им. Н.П. Огарева Алина Маслова.

Оценивали ребят высококлассные специалисты, профессионалы своего дела. Среди них — директор Дома научной коллаборации им. академика Е.М. Дианова» Анатолий Брагин, заведующий лабораторией генно-инженерных биологических продуктов Федерального центра развития биотехнологий и медицины Сергей Пиняев, советник при ректорате Марина Мартынова, директор Института национальной культуры Елена Антипкина, доцент кафедры всеобщей истории, политологии и регионоведения Станислав Мальченков.

По результатам форума в направлении «Гуманитарные науки» дипломом третьей степени награждена команда Центра образования «Тавла» - школы №17, дипломом второй степени - команда Лицея МГУ им. Н.П. Огарева, дипломом первой степени — команда Лицея №4 города Рузаевка.

В направлении «Инженерно-технические науки» диплом третьей степени – у команды Кемлянской средней общеобразовательной школы Ичалковского района, диплом второй степени - у команды Лицея №4 города Рузаевка, диплом первой степени взяла команда Лицея МГУ им. Н.П. Огарева.

В направлении «Естественные науки» дипломом третьей степени награждена команда средней общеобразовательной школы №22 города Саранска, дипломом второй степени - команда Лицея №25 имени Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова, дипломом первой степени — команда Лицея №4 города Рузаевка.