Артём Здунов принял участие в республиканском ифтаре

18 марта в Саранске в преддверии мусульманского праздника Ураза-байрам состоялся республиканский ифтар - по инициативе и при организационной поддержке региональной национально-культурной автономии татар «Якташлар», ее председателя Руслана Мухаева. В нем приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, представители местных мусульманских религиозных организаций Республики Мордовия, ветераны специальной военной операции, представители волонтерских организаций, общественники.

Артём Здунов поздравил всех со священным месяцем Рамадан, передал самые добрые пожелания всем мусульманам Мордовии, которые готовятся встречать праздник Ураза-байрам. «Совместный ифтар - это традиция, которая идет из поколения в поколение, её мы будем передавать нашим детям», - сказал Глава республики.

Такие традиции укрепляют доверие и уважение между народами, их единство в борьбе с вызовами современного мира.

2025 год для нашей страны особый: он наполнен уважением к ратному подвигу всех, кто сражался за Родину. Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. В республике дополнительно проходят мероприятия в рамках Года исторической памяти.

А важнейшим событием для всех станет празднование 80-летия Великой Победы.

Поэтому ифтар - это не только повод для объединения мусульманской общины, но и значимое мероприятие для связи поколений, сохранения памяти о подвигах предков, поддержки тех, кто сегодня защищает страну. В республике проводится большая благотворительная работа. Представители всех вероисповеданий принимают участие в сборе гуманитарной помощи и ее отправке нашим бойцам, оказывают помощь членам семей участников СВО.

«Благодарю всех, что мы вместе делаем добрые дела. Пусть в священный месяц Рамадан мы сделаем их еще больше», - подчеркнул руководитель региона.

«Хочу выразить слова глубокой признательности Главе республики Артему Алексеевичу Здунову, - сказал муфтий ЦРО «Духовное управление мусульман Республики Мордовия» Раиль Асаинов. - Спасибо, что уделяете внимание мусульманам, мы это чувствуем и благодарим вас. Мудрая национальная политика, которая ведется в республике, объединяет все национальности и конфессии. Это мероприятие олицетворяет наше единство, в этом году мы посвящаем его 80-летию Великой Победы».

Особые слова благодарности прозвучали в адрес митрополита Саранского и Мордовского Зиновия и всего духовенства республики за взаимоуважительный диалог между мусульманами и христианами.

Полномочный представитель Центрального духовного управления мусульман России по Республике Мордовия Рафаэль Манюров отметил значительные положительные преобразования, которые происходят в регионе.

Директор Духовного культурного центра Фатих Шафиев подчеркнул: «Символично, что в этом году совпали периоды поста у мусульман и христиан. Вместе мы будем делать много хорошего, воспитывать нашу молодёжь».

«Пост - это время личного духовного совершенствования, цель которого- наполнить сердца любовью, милосердием и взаимным уважением. Мы должны помнить не только о личном, но и ощущать великую ответственность за тех, кто рядом с нами», - сказал епископ Ардатовский и Атяшевский Мелетий.

Ветеран СВО Миразым Исмаилов рассказал о том, как фронтовики работают с подрастающим поколением,как встречаются с детьми и молодежью в образовательных организациях. «Дети сейчас хорошо понимают, как важно жить дружно и держаться вместе», - отметил он.

Почетный председатель региональной национально-культурной автономии татар Республики Мордовия «Якташлар» Рафаиль Закиевич Аширов сказал: «Символично, что за столами сегодня сидят люди разных национальностей и разного вероисповедания. К этому стремится наш Президент и наш Глава республики, это единение очень важно. Как врач, я желаю вам всем крепкого здоровья. А нашим участникам СВО - победы! Нет никаких сомнений, что победа будет за нами. А нам нужно сплотиться вокруг нашего Президента и вокруг нашего Главы республики».