Народный фронт проводит опрос медицинских работников

Народный фронт запускает анонимный опрос для российских медицинских работников. Если вы готовы поделиться мнением о рабочих условиях в вашем медучреждении и хотите, чтобы здравоохранение региона изменилось в лучшую сторону - переходите по ссылке.

Чем больше сотрудников здравоохранения примет участия в опросе, тем точнее будет анализ Народного фронта и тем прицельнее будут сформулированы предложения по решению проблем.

Опрос проводится до 14 апреля.