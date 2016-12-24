Народный фронт проводит опрос медицинских работников

Комплексное развитие сельских территорий
Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
Народный фронт запускает анонимный опрос для российских медицинских работников. Если вы готовы поделиться мнением о рабочих условиях в вашем медучреждении и хотите, чтобы здравоохранение региона изменилось в лучшую сторону - переходите по ссылке.
Чем больше сотрудников здравоохранения примет участия в опросе, тем точнее будет анализ Народного фронта и тем прицельнее будут сформулированы предложения по решению проблем.
Опрос проводится до 14 апреля.
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Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
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