Продлен прием заявок на участие в пятом сезоне конкурса «Ты в игре»

Продлен прием заявок на участие в пятом сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». До 31 марта авторы проектов могут зарегистрироваться на сайте тывигре.рф, чтобы успеть рассказать о своих инициативах на всю страну. У всех подавших заявки есть уникальная возможность получить консультацию и поддержку со стороны экспертов, других участников и наставников – победителей и финалистов прошлых сезонов.

От Мордовии уже подано 16 заявок. Особой популярностью у представителей региона пользуется номинация «Дети в спорте». Представлены проекты по киберспорту, бальным танцам, гимнастике, баскетболу, бадминтону, хоккею и другие.

«Ты в игре» – конкурс, в котором каждый автор проекта получает ценные знания и практические навыки. Запущен телеграм-чат для участников пятого сезона, в котором в реальном времени можно не только знакомиться и общаться с единомышленниками, но и найти партнеров для своих проектов, решить спортивные и организационные задачи, а также получить доступ к образовательной программе предыдущего сезона и обучающим материалам прошлых лет. Например, доступны вебинары прошлогодних финалистов и победителей, опыт которых крайне полезен сегодняшним конкурсантам.

В этом году проекты-полуфиналисты также получат доступ к усовершенствованному образовательному акселератору, который поможет им прокачать навыки в спортивном менеджменте и усилить свои профессиональные компетенции. Прикладные знания и инструменты, полученные в рамках этой программы, способствуют дальнейшему развитию и масштабированию проектов.

До 31 марта авторы спортивных проектов из России могут зарегистрироваться на сайте тывигре.рф, заполнить заявку и получить доступ к полезной практической информации.

Напомним, что Всероссийский конкурс «Ты в игре» проводится при поддержке государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».