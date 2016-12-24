Продлен прием заявок на участие в пятом сезоне конкурса «Ты в игре»

«Вы находитесь на передовой идеологического фронта»
Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
Продлен прием заявок на участие в пятом сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». До 31 марта авторы проектов могут зарегистрироваться на сайте тывигре.рф, чтобы успеть рассказать о своих инициативах на всю страну. У всех подавших заявки есть уникальная возможность получить консультацию и поддержку со стороны экспертов, других участников и наставников – победителей и финалистов прошлых сезонов.
От Мордовии уже подано 16 заявок. Особой популярностью у представителей региона пользуется номинация «Дети в спорте». Представлены проекты по киберспорту, бальным танцам, гимнастике, баскетболу, бадминтону, хоккею и другие.
«Ты в игре» – конкурс, в котором каждый автор проекта получает ценные знания и практические навыки. Запущен телеграм-чат для участников пятого сезона, в котором в реальном времени можно не только знакомиться и общаться с единомышленниками, но и найти партнеров для своих проектов, решить спортивные и организационные задачи, а также получить доступ к образовательной программе предыдущего сезона и обучающим материалам прошлых лет. Например, доступны вебинары прошлогодних финалистов и победителей, опыт которых крайне полезен сегодняшним конкурсантам.
В этом году проекты-полуфиналисты также получат доступ к усовершенствованному образовательному акселератору, который поможет им прокачать навыки в спортивном менеджменте и усилить свои профессиональные компетенции. Прикладные знания и инструменты, полученные в рамках этой программы, способствуют дальнейшему развитию и масштабированию проектов.
До 31 марта авторы спортивных проектов из России могут зарегистрироваться на сайте тывигре.рф, заполнить заявку и получить доступ к полезной практической информации.
Напомним, что Всероссийский конкурс «Ты в игре» проводится при поддержке государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
Глава Мордовии объявил о запуске новой меры поддержки рождаемости в республике
Артём Здунов встретился с многодетными семьями Старошайговского, Краснослободского и Атюрьевского районов
Глава Мордовии Артём Здунов провел заседание организационного комитета «Победа»