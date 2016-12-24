Mosfilm.ru запустил проект «Герои-фронтовики Мосфильма», посвященный работникам легендарной киностудии, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Все желающие могут узнать, как сражались за Родину режиссеры Юрий Озеров и Леонид Гайдай, какими орденами и медалями были награждены операторы Игорь Слабневич и Сергей Вронский, и многое другое.

На портале публикуются материалы о режиссерах, операторах, актерах, художниках и других представителях киноиндустрии, которые с оружием в руках защищали Родину, а после Победы внесли огромный вклад в развитие отечественного кинематографа.