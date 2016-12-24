Поздравление Главы Мордовии с Международным женским днём

Социум

Милые женщины! 

От всего сердца поздравляю вас с праздником весны, любви и красоты - 8 марта!

Вы - источник энергии и безграничной мудрости. Окружаете близких заботой и вниманием, дарите душевную теплоту и любовь. Растите детей, передаёте им самые ценные знания и навыки, учите их доброте, честности и уважению к старшим. Несмотря на напряжённый ритм жизни, остаётесь истинными хранительницами домашнего очага.

Сегодня вы единым фронтом поддерживаете защитников России, остаётесь надежной опорой, крепким тылом для парней. Особые слова восхищения и благодарности женщинам, которые по зову сердца встали на защиту Родины. Низкий поклон нашим дорогим ветеранам! Вы - пример силы духа, стойкости и преданности своей стране. Спасибо вам за всё, что вы сделали для нас и для будущих поколений.

От всей души желаю здоровья, счастья и прекрасного весеннего настроения! Пусть сбудутся все мечты, а рядом всегда будут самые близкие и любимые люди!

 

Глава Республики Мордовия                    А. Здунов

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«На вас должны равняться!»

Артём Здунов встретился с многодетными семьями Старошайговского, Краснослободского и Атюрьевского районов

1
Заказать рекламу
1
1
1