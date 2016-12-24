Поздравление Игоря Комарова с Международным женским днем

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником – с Международным женским днем!

Вы – основа семьи, благодаря вам наш мир становится лучше: красивее, теплее и душевнее. Вы – настоящие профессионалы, любящие мамы, отличные хозяйки и настоящие подруги.

Сегодня, когда Россия ведет специальную военную операцию, наши защитники идут в бой ради вас, ради счастливого будущего следующих поколений, и ваша помощь, и ваша поддержка – необходимые слагаемые общей победы.

Дорогие женщины, пусть этот весенний праздник принесет вам искреннюю радость, тепло, любовь и внимание близких. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и неиссякаемой энергии для новых свершений!

Игорь Комаров