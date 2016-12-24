Проекты из Мордовии претендуют на победу в конкурсе «Ты в игре»

Идет прием заявок на участие в пятом, юбилейном сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Главная задача конкурса – находить и отмечать яркие и полезные спортивные инициативы, которые помогают вовлекать россиян в активный и здоровый образ жизни. «Ты в игре» ежегодно проводится при поддержке государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

В конкурсе представлено восемь номинаций. Основные – «Точка старта», «Масштаб», «Дети в спорте» «Трансформация в спорте», «Безграничные возможности». Номинации от партнеров конкурса – «Корпоративный спорт», «Спортивный туризм», «Медиа».

В настоящее время от Мордовии подано 16 заявок. Особой популярностью у представителей региона пользуется номинация «Дети в спорте». Представлены проекты по киберспорту, бальным танцам, гимнастике, баскетболу, бадминтону, хоккею и другие.

Победители в каждой из основных номинаций получают 300 000 рублей на развитие своих проектов. А лучший проект сезона – гран-при размером 1 000 000 рублей.

В конкурсе могут принять участие все желающие граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на территории РФ, а также любые российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие спортивные проекты, в том числе семейные, с участием детей до 18 лет. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму на сайте: тывигре.рф.

Прием заявок для участия в пятом сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» продлится до 14 марта 2025 года.