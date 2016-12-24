Паршина Анастасия Федоровна из Атемара – Почетный гражданин Республики Мордовия

Глава Мордовии Артём Здунов 5 марта приехал к Паршиной Анастасии Федоровне из села Атемар Лямбирского района, чтобы поздравить с присвоением звания «Почетный гражданин Республики Мордовия». Также руководитель республики вручил ветерану юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».

Анастасии Федоровне – 101 год. Когда началась война, она принимала участие в строительстве Сурского оборонительного рубежа, потом была призвана на фронт, с июля 1944 по август 1945 года была санитаром в 83-м отдельном дорожно-эксплуатационном батальоне.

После войны трудилась на заводе стройматериалов и в пекарне с. Атемар. Вместе с мужем Алексеем Федоровичем, тоже участником Великой Отечественной войны, вырастили пятерых детей. У Анастасии Федоровны – четырнадцать правнуков и один праправнук. Внук Владимир участвует в специальной военной операции.

«Поздравляю вас с присвоением звания «Почетный гражданин Республики Мордовия». Это самая главная награда нашей республики!» - сказал Артём Здунов и пожелал уважаемой жительнице Атемара здоровья и благополучия еще на долгие годы.