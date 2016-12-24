Народный Фронт проводит опрос пациентов лечебных учреждений

В рамках комплексного мониторинга здравоохранения Народный Фронт проводит масштабный опрос пациентов лечебных учреждений.

В ходе опроса респонденты смогут предоставить информацию о доступности записи к врачу, о том, как часто приходится ждать в очереди в поликлинике, о наличии терапевтов и узких специалистов, трудностях с получением лекарств. Также участники смогут рассказать о своем опыте прохождения диспансеризации и профилактического медицинского осмотра.

Опрос проводится анонимно, однако при желании респондент сможет оставить свои контактные данные в соответствующих разделах.

Жителей республики приглашают принять участие в опросе по ссылке: https://nk.onf.ru/surveys/1321.