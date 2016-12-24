В Ковылкинском доме-интернате для престарелых провели «День красоты»

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В Ковылкинском доме-интернате для престарелых в рамках федерального проекта «Старшее поколение» прошел «День красоты», который организовали активисты Ковылкинского и Ленинского отделений партии «Единая Россия» совместно с командой АНО «Добро-13».
В пансионат приехала целая команда специалистов из Саранска. Визажисты, мастера ногтевого сервиса, парикмахеры, стилисты, бровисты, артисты художественной самодеятельности – мастера устроили для бабушек и дедушек настоящий «День красоты». Они не только привели в порядок прически и сделали макияж, но и подарили радость и внимание каждому.
Свою концертную программу для постояльцев дома-интерната в этот день подготовили юные артисты ковылкинского Дома детского творчества. Свои номера представил ансамбль «Сударушки» из села Пайгарма Рузаевского района.
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